Лукашенко попросил силовиков не избивать упавших протестующих

Александр Лукашенко отметил, что в ходе столкновений пострадали около сотни силовиков. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко отметил, что в ходе столкновений пострадали около сотни силовиков. Фото: kremlin.ru

Новоизбранный глава Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о протестах с членами Совбеза страны. Он заявил, что активисты калечат силовиков, а охрану попросил не добивать лежачих и иметь «определенный тормоз».

По его словам, «ребят-милиционеров» бьют со спины. Лукашенко отметил, что он «как человек военный» понимает действия силовиков, когда на них нападают таким образом.

Как сообщили РИА Новости, президент Белоруссии добавил, что не может предъявлять кому-либо претензии. Однако он попросил министров не избивать людей, которые уже упали на землю.

Кроме того, Лукшенко призвал родителей следить за своими детьми-подростками. А обратившись к гражданам страны, он попросил их «не высовываться на улицу».

Напомним, с воскресенья в стране проходят массовые протесты, которые сопровождаются задержаниями, столкновениями с силовиками и травмами у участников митингов. ОМОН разгоняет людей, используя водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко снова президент: ЦИК утвердил итоги выборов в Белоруссии. Его основной соперник — Светлана Тихановская заручилась лишь 10,12% голосов.