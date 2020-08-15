Онищенко считает нецелесообразным ношение защитных масок в школе

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что для школьников начальных классов нужны другие средства защиты от COVID-19, поскольку у них нет навыка ношения масок.

Академик предложил оставлять учеников в одном кабинете на всех уроках, обеззараживать воздух в помещениях, регулярно дезинфицировать поверхности в классах и коридорах школ, а также отменить массовые мероприятия, чтобы сократить риск заражения детей коронавирусом и не заставлять их носить медицинские маски.

При этом к студентам Онищенко проявил строгость: он заявил, что, помимо угрозы коронавирусной инфекции, студенты являются группой риска во время сезонной эпидемии гриппа. В связи с этим ношение масок в вузах должно быть обязательным. Врач также настаивает на обязательной вакцинации студентов против гриппа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что масочный режим в России может сохраняться еще несколько лет.