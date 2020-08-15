Спустя три дня в Абхазии обнаружили тело упавшей в реку туристки из Петербурга

Тело 22-летней петербургской туристки, упавшей в реку Бзыбь в Абхазии во время прогулки на квадроцикле, нашли на третьи сутки упорных поисков.

Гражданку России искали спасатели, водолазы, волонтеры и даже вертолет. Контролировал поисковую операцию руководитель МЧС Абхазии лично Лев Квициния. Люди надеялись, что девушка выжила, но, к сожалению, чуда не случилось.

Погибшая отдыхала в Абхазии вместе со своим возлюбленным. Пара решила взять напрокат квадроцикл и отправиться на прогулку. В какой-то момент мужчина, сидевший за рулем, не справился с управлением, и транспортное средство упало с обрыва в реку. Водитель отделался лишь легкими повреждениями, квадроцикл тоже почти не пострадал, а вот пассажирке спастись не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru подробно освещала это трагическое происшествие.