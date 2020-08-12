В Абхазии упал в реку с обрыва квадроцикл с петербургскими туристами

Девушку искали до наступления темноты, но, к сожалению, безрезультатно. Фото: Baltphoto

Девушку искали до наступления темноты, но, к сожалению, безрезультатно. Фото: Baltphoto

В среду, 12 августа, в Абхазии двое российских туристов из Петербурга, катаясь на квадроцикле, упали с обрыва в реку. Девушка пропала без вести.

Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски 22-летней жительницы Северной столицы, которая вместе со своим молодым человеком упала с обрыва в реку Бзыбь, катаясь на арендованном квадроцикле. Трагический инцидент произошел на 9-м километре дороги к озеру Рица.

За рулем транспортного средства находился молодой человек, который не справился с управлением, из-за чего квадроцикл оказался в воде. Водитель при этом отделался незначительными травмами, мототранспорт выбросило на берег реки, а вот пассажирку продолжают искать. Спасатели и водолазы Государственной инспекции по маломерным судам до темноты пытались обнаружить пропавшую девушку, но к вечеру поиски приостановили.

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