Возле ж/д станции Грузино 77-летнего пенсионера сбил насмерть поезд

Мужчина споткнулся, перебегая через железнодорожные пути, и не успел выбраться до приближения состава. Фото: pixabay.com

Мужчина споткнулся, перебегая через железнодорожные пути, и не успел выбраться до приближения состава. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства гибели 77-летнего пенсионера, которого в районе железнодорожной станции Грузино во Всеволожском районе Ленинградской области сбил поезд.

По информации пресс-службы УТ МВД РФ по СЗФО, пожилой мужчина пыталась перебежать через железнодорожные пути, игнорируя приближающийся поезд. К сожалению, пенсионер споткнулся и упал на рельсы, не успев выбраться. Экстренное торможение, примененное машинистом состава, не помогло избежать столкновения.

Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью. Транспортная полиция напоминает, что основной причиной подобных инцидентов является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов, в связи с чем гражданам настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными рядом с железной дорогой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина лишился руки, прыгнув на грузовой поезд.