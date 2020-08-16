Жителей Петербурга ждет туманное и теплое воскресенье

В Северную столицу вновь вернулись летние температуры.

Сегодня, 16 августа, в городе установится облачная погода. Несмотря на отсутствие солнца, осадков в течение дня ожидать не стоит. Утром в некоторых районах будет присутствовать туман, поэтому автомобилистам стоит сохранять бдительность, отправляясь в самом начале дня по своим делам. Ветер в воскресенье подует умеренный, юго-западного и западного направлений. Днем воздух прогреется до +24 градусов, что позволит сделать прогулку в выходной день особенно приятной. Атмосферное давление меняться практически не будет, однако продемонстрирует незначительное снижение своего показателя. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Стоит отметить, что начало следующей недели снова начнется с небольшого похолодания. Облачная погода с отсутствием осадков сохранится, однако из-за северного ветра температура в течение дня максимально поднимется лишь до 21 градуса тепла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.