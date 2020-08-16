В Ленобласти в воскресенье пройдут дожди

Солнечные дни временно покинули Ленинградскую область.

Сегодня, 16 августа, в 47 регионе будет преобладать переменная облачность, а в некоторых районах прольются кратковременные дожди. Утро выдастся туманным, в связи с чем, сотрудники МЧС просят ленинградцев сохранять внимательность и осторожность. В течение дня подует ветер юго-западного и западного направлений. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем примет максимальное значение в +26 градусов, однако на востоке в некоторых местах столбик термометра поднимется лишь до +18. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Следующая неделя начнется с тумана, а также небольшого понижения температуры. Однако, в понедельник, 17 августа, дожди обойдут Ленобласть стороной. Впрочем, как и солнце — небо вновь полностью будет устелено облаками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга ждет туманное и теплое воскресенье.