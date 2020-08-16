Из Пулково в воскресенье не вылетят самолеты 22 рейсов

В воздушной гавани Северной столицы в воскресенье, 16 августа, оказались отменены 22 рейса.

В основном, отмены коснулись международных направлений, однако некоторые самолеты не смогут улететь в Москву. Пассажиры, которые планируют улететь в другие российские города, могут быть спокойны — для них расписание не изменилось. А вот путешественники, желающие отправиться за рубеж, столкнулись с проблемами. Самолеты сегодня не отправятся в следующие города: Самарканд, Анталья, Амстердам, Шанхай, Бодрум, Минск, Бургас и Душанбе. Об этом свидетельствуют данные, представленные на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Отправить свои воздушные судна в небо не получится у данных авиаперевозчиков: «Белавиа», «Победа», «Уральские авиалинии», Turkish Airlines, Bulgaria Air, Red Wings, «Сомон Эйр», Чайна Истерн Эйрлайнз и KLM.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиарейс Петербург — Анталья вернулся в Пулково из-за технической неполадки.