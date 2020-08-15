Авиарейс Петербург — Анталья вернулся в Пулково из-за технической неполадки

Днем в субботу, 15 августа, вылетевший в 13:55 из Петербурга в турецкую Анталью самолет аварийно сел в петербургском аэропорту Пулково.
Как сообщили gazeta.spb.ru в авиакомпании «Россия», выполнявшей рейс № 5665, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Экипаж судна принял такое решение из-за срабатывания одного из датчиков.
Пассажиров самолета, отправляющихся в солнечную Анталью, высадили в здание терминала аэропорта, а их багаж выгрузили с борта. Они вылетят из Петербурга через несколько часов.
Авиаперевозчик отмечает, что пассажиров пересадят на резервное воздушное судно, которое покинет Северную столицу в 19:00.
Всем пассажирам аварийного рейса, согласно стандартам авиакомпании и Федеральным авиационным правилам, предложат напитки и горячее питание.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Пулково отменили 12 вылетающих рейсов.