В субботу в Пулково отменили 12 вылетающих рейсов

В Пулково объяснили, что отмена рейсов является оптимизацией работы со стороны авиакомпаний. Фото: Baltphoto

В Пулково объяснили, что отмена рейсов является оптимизацией работы со стороны авиакомпаний. Фото: Baltphoto

Согласно информации на онлайн-табло воздушных ворот северной столицы, в субботу, 15 августа, из Петербурга не состоится вылет 12 самолетов.

В частности, отменены внутренние рейсы по популярным направлениям: Москва и Сочи. Останутся в аэропорту воздушные борта авиакомпаний Red Wings и «Аэрофлот». В Сочи также не полетит самолет «Уральских авиалиний», который должен был покинуть Петербург в 6 часов утра. Рейс перенесен на неопределенный срок.

Остальные девять отмененных рейсов касаются международного авиасообщения и здесь причины изменений в расписании практически ясны. Не полетят самолеты в Анталью и Даламан, несмотря на открытые для россиян турецкие границы и курорты, а также в Бишкек, Минск, Амстердам и Шанхай.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу из Пулково также не вылетели 12 рейсов.