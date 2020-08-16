На Бухарестской ночью иномарка насмерть сбила пешехода

Дорожно-транспортное происшествие во Фрунзенском районе закончилось гибелью пешехода.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 16 августа. Согласно предварительным данным, 46-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля «Инфинити», по невыясненным обстоятельствам сбил мужчину, который шел вне зоны пешеходного перехода. В результате наезда, неустановленный мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался. Известно, что на вид погибшему около 50 лет. Об этом сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции начали проверку по факту смертельной аварии. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: смертельное ДТП на Пулковском шоссе: женщина погибла после столкновения со столбом. О состоянии водителя транспортного средства ничего информации нет.