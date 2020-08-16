Злоумышленник, желающий покататься на дорогой машине, был задержан на Маршала Новикова

Мужчина не собирался похищать автомобиль, но все равно станет фигурантом уголовного дела.

В Приморском районе задержали злоумышленника, которого обвиняют в неправомерном завладении автомобилем «Мерседес Бенц» с целью покататься по городу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О пропаже машины заявил ее владелец – он рассказал, что за рулем едет знакомый 2001 года рождения. Злоумышленник ехал по улице Маршала Новикова, когда его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он заявил, что не собирался похищать иномарку стоимостью 3 миллиона рублей.

Тем не менее, в отношении гражданина возбудили уголовно дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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