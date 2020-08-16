Ревнивый мужчина поджег автомобиль своей супруги в Сосновом бору

Мужчина разводится с супругой и не может справиться с ревностью. Фото: Google Карты

Мужчина разводится с супругой и не может справиться с ревностью. Фото: Google Карты

Полиция уже задержала злоумышленника, который рассказал, что огорчен из-за развода.

В Сосновом Бору загорелся автомобиль «Хендай Соната», припаркованный у дома 1 по улице 50 лет Октября. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали пьяного мужчину 1976 года. Он объяснил, что разводится с супругой и очень ревнует. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем купить бензин, облить им иномарку возлюбленной и поджечь ее. В результате у машины выгорела задняя часть.

В отношении терзающегося чувствами горожанина составили протокол по статье 20.21 КоАп РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.

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