Водитель BMW сбил девушку-пешехода в центре Петербурга, сдавая задом

Водитель BMW сбил девушку-пешехода в центре Петербурга, сдавая задом
Место аварии. Фото: vk.com/dorinspb

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим пешеходом произошло в субботу вечером, 15 августа, на Садовой улице.

Согласно известным данным, в Центральном районе Петербурга в 22:50 водитель автомобиля BMW 318 совершал движение задним ходом вдоль тротуара, однако, не справился с управлением и выехал непосредственно на саму зону движения пешеходов, где сбил 24-летнюю девушку. Об этом сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии девушка серьезно пострадала, получив тяжелые травмы. Правоохранители уже начали проверку по факту случившегося и выясняют все причины ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с иномаркой на Заневском. В Красногвардейском районе 25-летний автомобилист сбил мужчину, который переезжал дорогу на велосипеде.

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дтп Центральный район


 

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