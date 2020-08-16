Раскрыты новые подробности гибели Цоя

Раскрыты новые подробности гибели Цоя
Цой трагически погиб в 28 лет. Фото: кадр из фильма

Свидетельница аварии рассказала, что видела в тот злополучный день.

Свидетельница ДТП, в котором погиб музыкант Виктор Цой, раскрыла детали трагедии. Обо всем она рассказала телеканалу НТВ. Она отметила, что живет в ста метрах от места инцидента. Жительница Риги вспоминает, как 15 августе 1990 года видела машину, пронесшуюся мимо ее дома на огромной скорости. Затем автомобиль оказался на встречной полосе и врезался в автобус. Женщина видела, как отлетел двигатель легковушки и слышала страшный грохот. Она позвонила в скорую и милицию, а также участвовала в извлечении тела Цоя из автомобиля. Свидетельница убеждена, что артисту ничем нельзя было уже помочь.

Она также подчеркнула, что на следующий день ей рассказали, что в крови у Цоя был обнаружен алкоголь, но эти данные позже убрали из официальных документов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что судмедэксперт заявил: Цой мог не спать за рулем в момент смерти.

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