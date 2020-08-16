В ТРЦ «Мега Дыбенко» обрушилась стена

Очевидцы рассказывают, что никто чудом не пострадал, но это не точная информация.

В ТРЦ «Мега Дыбенко» рухнула стена сегодня, 16 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В посте сказано, что никто, кажется, не пострадал. Пока что официальных данных не поступало.

Пользователи в комментариях шутят, что стена такая непрочная, потому что ее возводили владельцы компании IKEA. Некоторые отметили, что многое сейчас строится как будто на один раз и представляет опасность для окружающих.

Третьи подчеркнули, что речь не об обрушении стены, а про временное ограждение.

«Это не стена. Один магазин закрылся, съехал. Помещение сдали другому арендатору. Ему нужно переделать всё под себя, провести ремонт. Поставили временные гипрочные стенки. Они и рухнули, может в результате испытаний системы дымоудаления»,

— пояснил один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в доме на Лесном, где рухнул балкон, еще один укрепили деревянными конструкциями.