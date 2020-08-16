Жители Кудрово заметили дым: на месте работают спасатели

Жители Кудрово заметили дым: на месте работают спасатели
О пострадавших информация не поступала. Фото: https://vk.com/spb_today

Один из пользователей пишет, что огнем охвачены какие-то склады.

В Кудрово на проспекте Строителей сегодня днем, 16 августа, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отмечают, что якобы горит дом, но официальных данных, подтверждающих это, нет. На место уже выехали спасатели, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

В комментариях один из пользователей уверяет, что горят склады, но больше никакой информацией он поделиться не смог. Остается надеется, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Товарищеском воскресное утро началось с полыхающей кухни. Огонь успел охватить 6 квадратных метров, когда его наконец ликвидировали.

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