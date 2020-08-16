В Петербурге мужчину, угрожавшего сотруднику банка и требовавшего 5 млн рублей, арестовали

Гражданин признал свою вину и отметил, что просто хотел привлечь внимание к материальному положению своей семьи.

Приморский районный суд сегодня, 16 августа, отправил мужчину, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.162 УК РФ, под стражу до 13 октября 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что все случилось 14 августа в офисе ПАО КБ «Восточный» на улице Савушкина. Мужчина угрожал сотруднику банка каким-то предметов, требуя у него 5 миллионов рублей. В противном случае он обещал взорвать здание.

Свою вину гражданин признал, объяснив, что хотел привлечь внимание к своей семье, находящейся в сложном материальном положении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция пресекла попытку грабителя обнести банк на Савушкина. К моменту задержания 50-летний ранее судимый подозреваемый успел избавиться от бороды, которая была на нем в банке.