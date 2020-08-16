У памятника Маяковского солидарные с белорусами петербуржцы читали стихи поэта

У памятника Маяковского солидарные с белорусами петербуржцы читали стихи поэта
Петербуржцы собрались у дома №28. Фото: piter.tv

Жители Северной столицы собрались не только у посольства Белоруссии, но и на улице Маяковского у памятника поэта.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 августа. Как сообщил Piter.TV, горожане пришли к дому №28 по указанной улице.

Акция солидарности включала в себя чтение стихов Владимира Маяковского. Петербуржцы выбирали любимые и подходящие, по их мнению, строки известного поэта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала действующего главу государства Александра Лукашенко уйти в отставку.

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У памятника Маяковского солидарные с белорусами петербуржцы читали стихи поэта
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