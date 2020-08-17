Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч

Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч
Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. Фото: instagram.com/a030aa

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана вновь вышла замуж. Стало известно, что за платье она отдала около 700 тыс. рублей.

Модель вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. Как сообщили РИА Новости, свадебное платье для бывшего главного редактора журнала Hello сшил на заказ в единственном экземпляре ведущий отечественный дизайнер.

На кадрах в Instagram светской львицы видно, что верх наряда красиво обрамлен кружевной накидкой с длинным рукавом, а само платье прямого кроя из легкой ткани молочного цвета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Светлана Бондарчук показала танцы под дождь и грозу. Подписчики восхитились красотой и грациозностью звезды. На кадрах видно, что Бондарчук танцует в подворотне одной из московских улиц в модном образе.

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