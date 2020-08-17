В понедельник из Пулково не вылетят 22 самолета

В понедельник из Пулково не вылетят 22 самолета
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В небо над Северной столицей сегодня не поднимутся 22 самолета. Лишь три из них по России, все остальные собирались за рубеж.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в понедельник, 17 августа, два самолета Red Wings не улетят в Сочи и Симферополь, а также самолет «Аэрофлота» в Москву.

Пассажиры Пулково также не смогут вылететь по следующим направлениям: Душанбе, Анталья, Кишенев, Даламан, Минск, Рига, Ереван, Париж, Тиват, Худжанд, Амстердам, Баку, а также Шанхай. Отправить свои воздушные судна в небо не получится у данных авиаперевозчиков: «Сомон Эйр», Turkish Airlines, «Северный Ветер», Fly One, «Уральские авиалинии» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне из петербургского аэропорта не вылетели 22 самолета. В основном, отмены коснулись международных направлений.

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