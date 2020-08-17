Друг детства изнасиловал спящую петербурженку на даче в садоводстве «Апраксин»

Мастера по декорациям в Театральных мастерских подозревают в изнасиловании петербурженки, с которой он учился в школе.
Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 16 августа в полицию обратилась 34-летняя петербурженка. Она рассказала, что вместе со своим мужем была в гостях на даче у 37-летнего друга детства в садоводстве «Апраксин» в Кировском районе Ленобласти. После алкогольного застолья муж заявительницы уложил ее спать в бане одну. Через некоторое время, по словам женщины, хозяин дачи изнасиловал ее, пока она спала.
Женщину отправили в больницу на медосвидетельствование. Правоохранители изъяли постельное белье и нижнее белье.
Школьного друга опросили и отпустили под обязательство о явке. Проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный незнакомец из Таджикистана пытался изнасиловать в кустах молодую петербурженку.