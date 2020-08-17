В Петербурге будут судить вора, оставившего ветеринаров без денег и тостера

В Петербурге будут судить вора, оставившего ветеринаров без денег и тостера
Уголовное дело направлено в Невский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Невский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении имущества из ветеринарного участка, обвиняемым по которому проходит местный житель.

Как сообщили в петербургской прокуратуре, надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который окажется на скамье подсудимых за кражу.

По версии следствия, в мае этого года обвиняемый взломал входную дверь в «Правобережном ветеринарном участке» и проник внутрь. Там он забрал с ресепшена деньги, а из кабинета терапии похитил мобильный телефон, тостер, компьютер и фонендоскоп.

Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

«В результате преступления коммерческой организации причинен значительный материальный ущерб», — добавили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор обокрал частный дом семейной пары в Ольгино на 1 млн рублей, пока те спали.

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