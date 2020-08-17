В Общественной палате РФ обсудили внесение новых правил ПДД для владельцев электросамокатов и гироскутеров

Сегодня, 17 августа, состоялось обсуждение в рамках круглого стола Общественной палаты РФ. Депутаты и представители общественных организаций предложили внести некоторые поправки в изменения Минтранса о средствах индивидуальной мобильности. От Петербурга на встрече выступил председатель городского отделения «Союза пешеходов России» Алексей Цивилев. Прямая трансляция мероприятия состоялась на сайте Общественной палаты в 11:00.

Цивилев подчеркнул опасность мобильных средств передвижений и предложил увеличить возрастное ограничение на их использование на дорогах до 16 лет. Помимо этого, депутат ЗакСа рассказал, что важно пересмотреть скоростные ограничения. Гандикап в 20 км/ч следует изменить, так как из-за этого учащается количество аварийных ситуаций в случае выезда на дороги. Также, владельцев велоскутеров Цивилев предложил обязать носить светоотражающий жилет, чтобы другие участники дорожного движения могли видеть их в условиях низкой освещенности.

Новые правила пока что только обсуждаются. В настоящее время прорабатываются различные предложения, которые касаются как возможных запретов, так и введения штрафов за различные нарушения во время использования средств индивидуальной мобильности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском волонтеров пересадили на электросамокаты.