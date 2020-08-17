В Белоруссии во время протесов погибли два человека

В Белоруссии во время протесов погибли два человека
Протесты в Белоруссии. Фото: скриншот видео Nexta

Информация подтвердили официальные источники. Также в больницах находятся десятки пострадавших.

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник рассказал, что во время протестных акций погибли два человека. Первой жертвой стал Александр Тарайковский – по предварительным данным, в него стреляли из нелетального оружия. Вторым погибшим оказался мужчина, которого доставили в больницу из ИВС в Гомеле. Отмечается, что его арестовали на десять суток, после чего состояние белоруса ухудшилось. Слова Караника цитирует Sputnik Беларусь.

В учреждениях также находятся более 150 пострадавших, трое из них получили тяжелые травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции. Президент Белоруссии не уточнил, когда именно могут состояться выборы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия погибшие протесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили необычное грибоподобное существо, способное передвигаться
В Ленобласти в лесу нашли 12 бочек с неизвестным веществом
В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда
«Барселона» уволила главного тренера Сетьена
В Ленобласти фермеру выписали штраф за полив грядок речной водой
В Красногвардейском районе к 2025 году появится новое здание похоронное бюро
В Выборгском районе увидели гадюку на детской площадке
В Белоруссии во время протесов погибли два человека