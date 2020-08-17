В Белоруссии во время протесов погибли два человека

Информация подтвердили официальные источники. Также в больницах находятся десятки пострадавших.

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник рассказал, что во время протестных акций погибли два человека. Первой жертвой стал Александр Тарайковский – по предварительным данным, в него стреляли из нелетального оружия. Вторым погибшим оказался мужчина, которого доставили в больницу из ИВС в Гомеле. Отмечается, что его арестовали на десять суток, после чего состояние белоруса ухудшилось. Слова Караника цитирует Sputnik Беларусь.

В учреждениях также находятся более 150 пострадавших, трое из них получили тяжелые травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции. Президент Белоруссии не уточнил, когда именно могут состояться выборы.