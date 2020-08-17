Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции

Лукашенко допустил перевыборы, но после принятия новой Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии не уточнил, когда именно могут состояться выборы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране могут состояться перевыборы, но только после принятия новой Конституции. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.

Он, выступая перед коллективом Минского завода колесных, заявил, что состоятся не только перевыборы главы государства, но также парламента и местных органов власти.

Напоминаем, что с 9 августа в Белоруссии проходят протестные акции, участники которых требуют смены власти. Оппозиция убеждена, что Лукашенко не мог набрать большинство голосов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими. Во время них он уверял, что перевыборов не будет, пока он жив.

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