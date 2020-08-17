В Выборгском районе увидели гадюку на детской площадке

В Выборгском районе увидели гадюку на детской площадке
Гадюка может быть опасна. Фото: Pixabay

Местным жителям стоит быть осторожней во время встречи с незваной гостьей.

В Выборгском районе на одной из детских площадок заметили гадюку. Она грелась на солнышке там, где обычно собирается много юных местных жителей. Об этом сообщает online47.

В Управлении Роспотребнадзора предупреждали, что в июле ленинградцы могут часто встречать гадюк. Увидев змею, нельзя делать резкие движения – лучше всего пройти осторожно мимо. В противном случае гадюка может укусить человека, что чревато госпитализацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заметили семью гадюк в Юнтоловском заказнике. Одна из пользовательниц отметила в комментариях, что на снимках взрослые особи серых гадюк. Она рассказала, что сама пыталась их заснять, однако в теплое время они быстро уползают.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район гадюка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили необычное грибоподобное существо, способное передвигаться
В Ленобласти в лесу нашли 12 бочек с неизвестным веществом
В метро Петербурга тестируют новые турнике для оплаты проезда
«Барселона» уволила главного тренера Сетьена
В Ленобласти фермеру выписали штраф за полив грядок речной водой
В Красногвардейском районе к 2025 году появится новое здание похоронное бюро
В Выборгском районе увидели гадюку на детской площадке
В Белоруссии во время протесов погибли два человека