Танцующая Ида Галич напомнила поклонникам Елену Степаненко

Блогерша Ида Галич порадовала подписчиков новыми кадрами с фотосессии. Не обошлось и без юмора.

Видео звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Ее незамысловатый танец напомнил подписчикам стиль 90-х годов, однако Галич исполнила его под современную музыку. Пользователи также отметили, что блогерша напомнила им Елену Степаненко.

«Елена Степаненко в ударе», — написал пользователь Сети.

На видео блогерша в бирюзовом жакете, темным брюках классического кроя и в шипованных туфлях на шпильке. Подписчики оставили множество восторженных комментариев под роликом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ида Галич похудела на 20 кг после беременности. Она призналась, что смогла вернуться в прежний вес. Секрет прост – артистка перешла на правильное питание и уже три месяца заказывает себе полезные блюда прямо на дом.