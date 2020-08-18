В Гатчинском районе водитель Lada не справился с управлением и попал в больницу

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП. Водителя госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 17 августа, в деревне Дони. Около 20:30 мужчина за рулем Lada не справился с управлением автомобиля.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД РФ по Петербургу и области, водитель получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе иномарка повисла на отбойнике после ДТП с фурой. Очевидцы рассказали, что большегруз остался на встречной полосе. Обстоятельства столкновения транспортных средств и информация о возможных пострадавших не приводятся.