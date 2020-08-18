Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом

У главы Министерства энергетики РФ Александра Новака диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом во вторник, 18 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. К счастью, в Минэнерго, подтвердив эту информацию, отметили, что заболевание протекает в бессимптомной форме. Тем не менее, Новаку придется соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допустить развития или распространения инфекции.

Кроме того, несмотря на коронавирус, Новак примет участие в заседании ОПЕК+, которое состоится в среду, 19 августа. Министр энергетики будет присутствовать на конференции в режиме онлайн, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя министерства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у журналистов из пресс-пула Михаила Мишустина, находящихся вместе с ним в рабочей поездке по Дальнему Востоку, обнаружили коронавирус. Все они вернутся в Москву.