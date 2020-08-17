У журналистов пресс-пула Мишустина обнаружили коронавирус

У журналистов пресс-пула Мишустина обнаружили коронавирус
Мишустин и сам успел переболеть коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Премьерский пул прекратил работу и ждет отправления в Москву.

Среди журналистов пресс-пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые отправились с ним в поездку по Дальнему Востоку, обнаружили новые случаи коронавируса. Заболевших удалось выяснить в ходе регулярного тестирования. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В ближайшее время журналисты отправятся в Москву, с ними полетят врачи. Напоминаем, что до этого сообщалось, что часть премьерского пула с положительными тестами на коронавирус покинули Петропавловск-Камчатский.

Поездеа Мишустина закончится 18 августа. За пять дней он побывает в Чукотке, Камчатке, Магаданской и Амурской областях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал сроки повторного заражения коронавирусом. После того, как человек вылечился, расслабляться нельзя, иначе через пару месяцев можно снова угодить в больницу.

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