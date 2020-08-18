Беглов: Петербург уже полгода живет в условиях новой реальности

В Петербурге на заседании правительства обсудили социально-экономическое развитие города в первой половине 2021 года и прогнозам на 2021-2023 годы. Заседание открыл губернатор города Александр Беглов.

Мероприятие стартовало сегодня, 18 августа, в 10:00. Трансляция ведется на официальном сайте администрации города. Градоначальник напомнил, что Северная столица уже полгода живет в новой реальности. Он отметил, что это крайне негативно сказалось на социально-экономическом развитии города.

По его словам, в первом квартале по большинству показателей был рост — индекс промышленного производства вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня происходит снижение основных показателей.

Беглов отметил, что на поддержку системы здравоохранения было дополнительно направлено 12 млрд рублей, 18 млрд рублей — на два пакета мер поддержки бизнеса. Такие меры, как подчеркнул губернатор, позволили не допустить глобального падения экономики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в мае 25% рабочих мест закрыли из-за Covid-19.