Петербургские гостиницы ежемесячно теряют 516 миллионов

В Петербурге в ходе заседания горправительства обсудили развитие туризма в период сложной эпидемиологической ситуации.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте администрации города. По словам губернатор города Александра Беглова, туристическая отрасль сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

«Но мы можем рассчитывать на внутренний туризм. В прошлом году мы приняли 5,5 млн гостей из городов России. Кроме того, мы должны готовиться к восстановлению потока из-за рубежа», — заявил градоначальник.

На мероприятии также выступил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он напомнил, что Северная столица стала столицей делового туризма.

Он также добавил, что ежемесячная оценка финансовых потерь гостиниц в текущем году составляет 516 млн рублей. Общее падение рынка потребления услуг туроператоров достигло 90%. Ещё до 70% прогнозируется падение по итогам года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал лидером в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни.