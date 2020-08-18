Экс-чиновник Смольного упал с крыши, хотя жил на пятом этаже

Экс-чиновник Смольного упал с крыши, хотя жил на пятом этаже
От полученных травм мужчина мгновенно скончался. Фото: Baltphoto

В понедельник, 17 августа, с крыши одного из домов по улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга упал 55-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что погибший — Валентин Верещака, ранее возглавлявший аппарат бывшего вице-губернатора Северной столицы Михаила Мокрецова, а затем ставший генеральным директором завода по производству электроники «Авангард». На госслужбе Верещака провел почти 20 лет, с 2001 года.

Верещака упал с крыши 24-этажного дома, при этом проживал он там же, но на пятом этаже. Причины трагического происшествия неизвестны, как и подробности случившегося. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах этого дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что личность погибшего установили по документам, находившимся в кармане.

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