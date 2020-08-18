Пьяная петербурженка отделалась переломом, оказавшись между идущими электричками в Ленобласти

В Ленобласти молодая жительница Петербурга была травмирована на железной дороге. Пьяную девушку задел электропоезд.

Инцидент случился на железнодорожном перегоне станций «Кавголово — Осельки». 22-летняя девушка отдыха на озере, распивая спиртные напитки, а после решила самостоятельно добраться до дома.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, горожанка шла до ж/д станции вдоль пулей, в результате чего оказалась между двух проходящих поездов. Машинисты подавали звуковые сигналы и применили экстренное торможение, но один из электропоездов все же задел девушку.

Петербурженку госпитализировали с открытым переломом левой руки. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле ж/д станции Грузино 77-летнего пенсионера сбил насмерть поезд.