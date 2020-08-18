Убивший друга петербуржец объяснил в суде, что хотел «успокоить его»

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Константина Ермолаева, признанного виновным в совершении убийства своего друга Е.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. Убийство произошло вечером 1 января в квартире дома по улице Лазо. Между двумя приятелями, снимавшими вместе комнату, произошел конфликт во время распития водки. Со слов обвиняемого, Е. начал выражаться нецензурной бранью, начал выгонять с вещами Ермолаева, и ударил его по голове бутылкой. Между ними завязалась драка.

Судом установлено, что Ермолаев нанес Е. не менее 34 ударом тупым предметом, пытался задушить руками. После он связал Е. проводами и задушил его проводом-удлинителем.

Обвиняемый признал вину частично, однако указал, что защищался от действий Е. Также он заявил в суде, что «просто хотел успокоить друга и прекратить конфликт».

По решению суда Ермолаев проведет ближайшие 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец проведет за решеткой 12 лет за похищение и убийство человека в лесу.