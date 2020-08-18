На трассе «Парголово — Огоньки» легковушка насмерть сбила мотоциклиста

Сегодня, 18 августа, около 10 часов утра во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.

По предварительной информации ГИБДД, на 36 километре автодороги «Парголово — Огоньки» легковой автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 60-летний мужчина, разворачивался, съезжая с обочины. В момент совершения маневра, иномарка столкнулась с мотоциклом под управлением мужчины на вид 35-40 лет.

В результате дорожно-транспортного инцидента водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают личность погибшего мотоциклиста. Подробные обстоятельства аварии пока неизвестны, как и состояние водителя «Рено Логан».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Седова мужчина за рулем Volkswagen Polо въехал в припаркованную иномарку на большой скорости. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными.