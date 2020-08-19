В Петербурге в среду отменили 16 рейсов

Большинство из них должны были вылететь за рубеж, но границы в эти страны закрыты.

Сразу 16 самолетов не покинут Пулково сегодня, 19 августа. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Отменены рейсы не только за рубеж, но также в Москву и Салехард. Многие из них не состоятся из-за пандемии коронавируса, о причинах отмены остальных ничего не говорится.

Также в петербургском аэропорту предупредили о задержании рейса «Победы» в Пермь». Борт должен был взлететь еще в половину первого ночи, но отправился в путь только через три часа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из аэропорта Пулково успешно улетели совы, сипухи и белки. В ходе проверки не выявлено никаких нарушений, поэтому животные, которых доставили в Пулково из Ленинградского зоопарка, успешно продолжили свой путь в конечную точку запланированного маршрута — Новосибирский зоопарк имени