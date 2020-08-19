Утро в Петербурге началось без пробок

Почти на всех участках дороги автомобилисты могут проехать без проблем.

В Санкт-Петербурге утро среды, 19 августа, началось с практически свободных дорог. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил ситуацию на дорогах в два балла. Несмотря на то, что машин пока очень мало, в городе действует ряд ограничений, которые затрудняют проезд. Они действуют, например, на Суворовском проспекте и Садовой улице –там проводят дорожные работы.

Пробки наблюдаются также на Савушкина, у станций метро «Черная речка» и «Купчино», а также в некоторых других районах. Непросто будет покинуть Шушары, Парголово и Бугры, но местные жители привыкли к подобным трудностям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских водителей предупредили об ограничениях на дороге из-за проведения матча на «Газпром Арене».