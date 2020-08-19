Погибшей на рельсах «Проспекта Большевиков» оказалась студентка педагогического колледжа

Погибшей на рельсах &#171;Проспекта Большевиков&#187; оказалась студентка педагогического колледжа
Девушка упала на рельсы. Фото: Baltphoto

В метрополитене Петербурга обнаружили труп. На пути упала студентка педагогического колледжа.

Трагический инцидент случился во вторник, 19 августа, около 15 часов. В отдел полиции обратился сотрудник городской подземки с заявлением о том, что на станции метро «проспект Большевиков» на пути упал человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте труп девушки 2004 года рождения с рельсовой травмой, с переломом костей свода черепа, травматической ампутацией левой голени и частичной травматической ампутацией правой.

Погибшая была учащейся 2 курса СПб ГБПОУ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о падении пассажира на рельсы на «Проспекте Большевиков». Движение поездов Лахтинско-Правобережной линии в течение двадцати минут осуществлялось от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб проишествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч
В Петербурге осудили злоумышленников, нелегально торговавших рыбой и икрой
Желающий приобрести чучело у пожилой петербурженки мужчина лишил ее 50 тысяч
Домушник вынес из квартиры на Белградской украшений на 90 тысяч
Горбачев объяснил, в чем ошибка Лукашенко
В Пушкинском районе прохожий обнаружил труп девушки с резаной раной шеи
В Петергофе неизвестный в спортивном костюме вонзил нож в прохожего
Абитуриенты поборются за места в вузах, несмотря на коронавирус