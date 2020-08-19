Погибшей на рельсах «Проспекта Большевиков» оказалась студентка педагогического колледжа

В метрополитене Петербурга обнаружили труп. На пути упала студентка педагогического колледжа.

Трагический инцидент случился во вторник, 19 августа, около 15 часов. В отдел полиции обратился сотрудник городской подземки с заявлением о том, что на станции метро «проспект Большевиков» на пути упал человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили на месте труп девушки 2004 года рождения с рельсовой травмой, с переломом костей свода черепа, травматической ампутацией левой голени и частичной травматической ампутацией правой.

Погибшая была учащейся 2 курса СПб ГБПОУ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о падении пассажира на рельсы на «Проспекте Большевиков». Движение поездов Лахтинско-Правобережной линии в течение двадцати минут осуществлялось от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского».