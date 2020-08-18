На «Проспекте Большевиков» на рельсы упал пассажир метро

Во вторник, 18 августа, в 15:05 на станции «Проспект Большевиков» оранжевой ветки петербургского метрополитена на рельсы упал пассажир.

О случившемся рассказали в пресс-службе подземки Северной столицы. Движение поездов Лахтинско-Правобережной линии в течение двадцати минут осуществлялось от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского». Причина падения, как и состояние пострадавшего, пока остаются неизвестными.

В 15:28 поезда на 4-й линии метро вернулись к работе по штатному расписанию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвая петербурженка в Ленинградской области оказалась между двумя идущими на полной скорости электричками. Инцидент произошел на ж/д перегоне «Кавголово — Осельки». Пострадавшая отделалась открытом переломом руки.