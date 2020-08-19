Комитет по благоустройству: предложений по вертикальному озеленению от активистов не поступало

Предложений по вертикальному озеленению Петербурга от городских активистов, по данным комитета по благоустройству, не поступало. Ведомство описало свой способ посадки вьющихся растений и определило ответственного за озеленение стен фасадов.

Вертикальное озеленение могло бы стать альтернативой классическому. Например, в тех случаях, когда невозможно высадить деревья или кустарники. Так считают городские активисты, которые, по их словам, не единожды озвучивали эту проблему, рассчитывая на обратную связь, в том числе от комитета по благоустройству. В ответ на запрос Gazeta.SPb.ru в ведомстве пояснили, что обращений по поводу вертикального озеленения от предприимчивых граждан не получали.

«Предложения по вертикальному озеленению от активистов в Комитет не поступали», — сказали в комитете по благоустройству.

И добавили, что озеленение стен фасадов относится к компетенции администраций районов Петербурга, муниципальных образований и управляющих компаний.

«Комитет обеспечивает ремонт и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения (далее — ЗНОП) (городские сады, парки, скверы, бульвары), перечень и границы которых утверждены Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2007 №430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования», а также территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), расположенных в границах автомобильных дорог, в том числе цветочное оформление территорий с использованием вазонов и конструкций вертикального озеленения», — сообщили в ведомстве.

Также в комитете по благоустройству рассказали, каким образом идет посадка вьющихся кустарников — с использованием шпалер и иных опорных конструкций, обеспечивающих надежное крепление растений.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, как неравнодушные петербуржцы возвращали на стену дома на улице Лизы Чайкиной упавший во время непогоды девичий виноград. А также перечисляла другие примеры того, как вьющиеся растения города оказываются на земле: под напором собственного веса и даже секаторов сотрудников коммунальных служб.

Чтобы растения крепче держались и при необходимости их можно было отодвигать, а не срезать, нужна правильна система крепления, уверена координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. Для этого нужно наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и подведомственным ему садово-парковым хозяйством. Городские активисты, по их словам, неоднократно озвучивали проблему «вертикального озеленения», но обратной связи не получили.

Координирует деятельность Комитета по благоустройству (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.