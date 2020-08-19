Петербург признали самым тусовочным городом России

Именно в Северной столице чаще всего интересуются организацией праздников после снятия режима самоизоляции.

Санкт-Петербург стал самым тусовочным городом в России. К таким выводам пришли аналитики «Авито Услуг». Согласно предоставленным данным, жители Северной столице чаще остальных интересуются, как организовать день рождения, свадьбу и прочие торжества. Спрос на услуги резко вырос сразу после отмены режима самоизоляции. На втором месте оказалась Москва, а третье разделили между собой Казань, Краснодар и Нижний Новгород.

Отмечается, что сказывается усталость россиян сидеть дома – они хотят отлично проводить время и готовы за это платить. Вырос не только спрос, но и количество предложений.

«Санкт-Петербурга объясняется в том числе тем, что это популярный туристический центр. Люди едут туда из других городов, чтобы отметить день рождения или другую важную дату, особенно сейчас, когда выбор направлений для поездок меньше обычного”,

— объяснила управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители жалуются на петербургского организатора выпускных и хотят праздника или возвращения денег.