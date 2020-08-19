Житель Отрадного подозревается в угоне автокрана в Киришах

Житель Отрадного подозревается в угоне автокрана в Киришах
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

В Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемого в угоне автокрана. Мужчину поместили в изолятор.

Об угоне стало известно 13 августа. Дорогостоящая техника находилась на стройплощадке, расположенной на шоссе Энтузиастов в Киришах.

Как сообщили gazeta.spb.ru, автокран «Клинцы» принадлежит 42-летнему индивидуальному предпринимателю. Стоимость техники мужчина оценил в 4 млн рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили похищенный автокран в городе Себеж Псковской области. Им управлял 39-летний житель Отрадного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Тосно водитель попытался стрельбой решить дорожный конфликт на «М-11». прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия фрагмент резиновой пули. Возбуждено уголовное дело.

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