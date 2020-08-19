Власти Петербурга сократят объем выпадающих доходов

С августа из бюджета города перестанут производить возвраты на средние дистилляты.

С 1 августа 2020 года акцизы на средние дистилляты будут распределяться между региональными бюджетами по дифференцированным нормативам. Таким образом Санкт-Петербургу удастся сократить объем выпадающих доходов на 4,6 миллиарда рублей. Это стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству Правительства Петербурга с Минфином РФ, результатом которого стал принятый Федеральный закон от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмечается, что на протяжении последних четырех лет бюджет города нес потери из-за возвратов акцизов на средние дистилляты. За весь период их объем составил 12,7 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали о росте средней зарплаты в Петербурге.