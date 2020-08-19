Участниками массовой аварии на проспекте Металлистов стали троллейбус и «Яндекс.Такси»

В Петербурге на проспекте Металлистов произошло массовое ДТП. Среди участников аварии оказался троллейбус.

Дорожный инцидент случился в среду, 19 августа, на участке в сторону Большой Пороховской от Охта Молла. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Информация об аварии появилась около 11 утра. По словам свидетелей, там столкнулись троллейбус, «Яндекс.Такси» и другие машины.

Движение на указанном участке затруднено. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварию угодила машина сервиса «Яндекс.Такси».