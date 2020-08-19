Россияне отмечают День рождения тельняшки

Носить тельняшку было обязательным для моряков и низших офицерских чинов. Фото: pixabay

Носить тельняшку было обязательным для моряков и низших офицерских чинов. Фото: pixabay

Сегодня россияне отмечают День рождения тельняшки. Эта часть обмундирования военных многих подразделений армии и флота сильно полюбилась гражданам страны.

Полосатая рубашка впервые появилась в 1866 году, а 19 августа 1874 года узаконена императором Александром ІІ, как часть морской военной формы. Два цвета тельняшки повторяют цвета Андреевского флага.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург«, тельняшка пришла на смену довольно неудобным кителям со стоячими воротниками. С особой строгостью относились к количеству полос, их размеру, а также весу самого предмета гардероба.

Изначально полосатую рубашку надевали голландские и английские моряки, чтобы отпугивать нечистую силу. Они считали, что если корабль потонет, то полосатая рубашка позволит русалкам и духам считать человека уже мертвым, так как полосы в воде будут напоминать ребра.

В наше время тельняшки шьются в разных цветах, но обязательно с белыми полосами. Рубашка стала настолько популярна, что ее носят миллионы — от кота Матроскина до глав государств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в прошлом году отмечали 145-летие российской тельняшки.