Суд по делу Ефремова прервала эвакуация

Суд по делу Ефремова прервала эвакуация
Актер Михаил Ефремов. Фото: Википедия

В среду в Пресненском суде Москвы началось заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. В ходе допроса свидетелей началась эвакуация.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Как сообщили РИА Новости, актера доставили в суд около 10 часов утра.

До начала эвакуации выступить в качестве свидетеля успел друг Ефремова Никита Михалков. Причины внезапного прерывания заседания не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отказался называть точный диагноз Ефремова, указав на то, что соответствующие данные являются медицинской тайной.

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