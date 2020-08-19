В Петербурге резко возросла популярность свадебных платьев

В Петербурге резко возросла популярность свадебных платьев
Свадебные аксессуары стали популярнее на 10% за последнюю неделю. Фото: pixabay.com

После отмены большей части ограничительных мер, вводимых в связи с пандемий коронавирусной инфекции, в Петербурга отмечается рост спроса на свадебные платья и аксессуары.

Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками сервиса AliExpress Россия. Оказывается, что уже в первую неделю августа спрос на свадебные платья увеличился на 58%, а наряды для свадебных вечеринок пользуются популярностью сейчас на 24% больше, чем в конце июля. Невесты также живо интересуются кринолином, фатой и свадебными перчатками.

Аналогичная ситуация после прохождения пика пандемии отмечается в Ленинградской, Курской и Новосибирской областях, Москве и Подмосковье, Пермском крае.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пандемия COVID-19 помогла молодоженам в Северной столице сэкономить на свадебных торжествах.

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