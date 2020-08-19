На Приморском шоссе опрокинулся КамАЗ с песком

На Приморском шоссе опрокинулся КамАЗ с песком
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга перевернулся КамАЗ, а из его кузова рассыпались прямо на проезжую часть все камни, которые он перевозил.

Дорожный инцидент случился в среду, 19 августа, на Приморском шоссе недалеко от ледового зала «Олимпийские надежды». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, на указанном участке столкнулись самосвал КаМАЗ с Kia, после чего большегруз завалился на бок, рассыпав свой груз на полосу встречного движения.

Автомобилистам придется постоять в пробке, как в сторону Петербурга, так и в сторону Ольгино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участниками массовой аварии на проспекте Металлистов стали троллейбус и «Яндекс.Такси».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клафути, тарт татен, шарлотка. Три необычных пирога на Яблочный Спас
В новом учебном году школы Петербурга обяжут соблюдать санитарные правила
Сотрудники МЧС почти завершили проверку в школах Петербурга перед началом ...
Сектантки «Ордена пути» убедили своих жертв «установить ...
ТОП-3 вопросов про дистанционное обучение петербургских родителей министру ...
В течение лета в лесах Ленобласти заблудились свыше 900 человек
Gazeta.SPb.ru узнала, когда на фасад дома Лишневского на Лахтинской ...
Прокуратура восстановила права незаконно уволенного петербуржца, ...